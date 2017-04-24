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طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة القادسية والاتفاق

المصدر: العربية.نت
من مباراة سابقة بين الاتفاق والقادسية
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أعلن اتحاد القدم السعودي تعيين طاقم تحكيم أجنبي لقيادة مواجهة القادسية والاتفاق في الجولة 25 من دوري المحترفين السعودي.

ولم تحدد اللجنة طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة الحاسمة بين الاتفاق صاحب المركز الثامن برصيد 28 نقطة والقادسية في المركز 12 بـ24 نقطة.

وسيكون خالد الطريس حكماً لمباراة النصر والشباب، أما تركي الخضير فسيدير مباراة الاتحاد والفيصلي، بينما يقود محمد الهويش مباراة الوحدة والهلال، وفهد المرداسي لمباراة الفتح والخليج، وخالد صلوي لمواجهة التعاون والباطن وسلطان الحربي للقاء الرائد والأهلي.

كلمات دالّة

#القادسية, #الاتفاق, #لجنة الحكام

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