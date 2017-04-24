غوميز: لا مجال للتعويض أمام لوكوموتيف

اعترف البرتغالي جوزيه غوميز مدرب التعاون بأن مباراة فريقه الآسيوية أمام مضيفه ةلوكوموتيف طشقند لا مجال للتعويض فيها، وأن الفوز هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز آمال التعاون بالتأهل إلى الدور الثاني.

وقال غوميز في المؤتمر الصحفي: تابعت 3 مباريات للفريق الأوزبكي من أجل تكوين صورة كاملة عنه، ووجدته قوياً ويلعب بحماس وروح عالية ويتصدر دوري بلاده، ومباراة الثلاثاء تختلف كثيراً عن مباراة الذهاب التي انتصرنا بها في بداية مشوارنا في البطولة الآسيوية.

ويحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من فوز على لوكوموتيف وتعادل مع أهلي دبي مقابل الخسارة أمام استقلال طهران وأهلي دبي.