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فرحة البطولة تتسبب بمعاقبة القحطاني والشهراني

المصدر: العربية.نت
الشهراني دخل إلى أرضية الملعب عقب فوز الهلال
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تسبب فوز الهلال بلقب دوري المحترفين السعودي، بتغريم الثنائي ياسر القحطاني وياسر الشهراني 20 ألف ريال بسبب دخولهما أرضية الملعب عقب نهاية مباراة الشباب، كما تم تغريم فريق القادسية 10 آلاف ريال بعد حصول 6 من لاعبي الفريق على بطاقات صفراء في مباراته أمام التعاون.

وقالت لجنة الانضباط في بيان: تم تغريم ياسر القحطاني وياسر الشهراني 10 آلاف ريال لكل منها بعد دخولهما أرضية الملعب رغم أن اسميهما لم يكونا ضمن قائمة الفريق الرسمية.

وزاد البيان: عاقبت اللجنة كذلك نادي القادسية 10 آلاف ريال بسبب حصول ستة من لاعبيه على بطاقات صفراء في مباراته أمام الرائد في الجولة الماضية من دوري المحترفين السعودي.

كلمات دالّة

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