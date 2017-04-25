التعاون يخطف نقطة من لوكوموتيف في الوقت بدل الضائع

اقتنص التعاون نقطة ثمينة أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بعد تعادلهما 4-4، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وأنعش التعاون حظوظه في التأهل الى الدور ثمن النهائي بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط ليبقى في المركز الثالث بفارق الاهداف عن لوكوموتيف متذيل الترتيب، وبفارق نقطتين عن فريقي أهلي دبي واستقلال طهران اللذان سيتواجهان في وقت لاحق.

وشهدت المباراة اثارةً كبيرة بعدما افتتح التعاون التسجيل عند الدقيقة 18 عن طريق لاعبه عبدالمجيد السواط الذي اخترق دفاع لوكوموتيف وتجاوز أربعة لاعبين ووضع الكرة في الشباك.

ورد لوكوموتيف سريعاً وتحديداً بعد مرور ثلاث دقائق عن طريق مهاجمه مارات بيكماييف الذي حول عرضية زميله ماشريبوف برأسه في شباك الحارس فهد الشمري.

وعند الدقيقة 32 نجح مارات بيكماييف بتسجيل الهدف الثاني لفريق لوكوموتيف عن طريق ركلة جزاء.

وعند الدقيقة 38 أهدر البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس نستروف بصعوبة.

وبعد مرور دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني نجح مهاجم لوكوموتيف مارات بيكماييف بتسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله توروربوف بقدمه في شباك الحارس فهد الشمري.

وفرض التعاون سيطرته بعدما كثف هجومه على مرمى أصحاب الأرض ونجح لاعبه السوري جهاد الحسين بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله محمود معاذ ليسدد الكرة في شباك الحارس نستروف.

وواصل التعاون هجومه وتمكن مهاجمه الفرنسي الحسن ندياي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 69 بعدما أكمل تمريرة زميله محمد الصيعري في شباك لوكوموتيف.

وعند الدقيقة 81 عاد فريق لوكوموتيف وتقدم بالنتيجة عن طريق مهاجمه ماشريبوف الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فهد الشمري.

وبعد مرور دقيقة من الوقت بدل الضائع أنقذ البرتغالي ريكاردو ماتشادو مدافع التعاون فريقه بعد تسجيله هدف الرابع بتحويله عرضية زميله صقر عطيف برأسه في شباك حارس لوكوموتيف نستروف.