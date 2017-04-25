بيان نصراوي: التويجري لم يحفظ الأسرار.. وقضيتنا خطيرة

ردت إدارة النصر في بيان على ما ساقه طارق التويجري مدير إدارة الاحتراف المستقيل في حديث تلفزيوني، مستغربة حديثه عن قضية منظورة، ومؤكدة بأنها ستصعد القضية إلى أعلى المستويات.



وقال البيان الأصفر: كيف سمح طارق التويجري لنفسه الحديث عبر وسائل الإعلام عن قضية منظورة، وكان الأجدر به حفظ أسرار عمله حتى وأن استقال من مهمته وهذا ديدن من يعمل في كافة القطاعات الحيوية. وأتبع: تناول التويجري جانب النصر بالتركيز في حديثه عن بعض التفاصيل والأحداث والشواهد، بينما يعتذر عن الحديث عن أسباب استقالته لأنها حدثت في الغرف المغلقة.

وزاد النصراويون: نفى طارق التويجري التطرق إلى موضوع السلفة وأنكر وجود الورقة التي عرضت على اللاعب عوض خميس بعد انتهاء جلسة الاستماع حسب إفادة اللاعب الموثقة، وزعم أن الذي عرض هو إقرار باستلام نسخة اللاعب من اتفاقيته مع نادي الهلال، ثم عاد وأقر بموضوع السلفة حينما سماه بـ"شيك السلفة" في تناقض صريح، وتؤكد إدارة النصر أن ما حاول التويجري نفيه غير صحيح، وإنه تم عرض إقرار مذيل بتوقيع اللاعب على موضوع السلفة وإنها لشراء عقار يستردها نادي الهلال قبل سريان عقده معه، ثم رفض تسليم صورة من الورقة التي معه، وتم الطعن في التوقيع بموجب خطاب رسمي أرسل إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وختم البيان النصراوي: نحن أمام قضية خطيرة وباتت قضية رأي عام، ويؤكد نادي النصر بأنه سيستمر بتصعيد هذه القضية إلى أعلى المستويات حتى تظهر كافة الحقائق وتعلن النتائج كاملة.