ركلة مزدوجة تحرم الفتح من ثاني انتصاراته الآسيوية

استقبل الفتح هدفا من ركلة خلفية مزدوجة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع استقلال خوزستان الإيراني ضمن المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



وانتظر الفتح حتى الدقيقة 85 ليفتتح التسجيل عبر علي الزقعان بعد انفراده بمرمى الفريق الإيراني، لكن سلمان بهراني صعق أصحاب الأرض وانتزع التعادل بركلة رائعة بعد رمية تماس قبل صفارة النهاية.



وأحبط التعادل الفتح، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط، ليظل في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن استقلال خوزستان ثاني الترتيب.