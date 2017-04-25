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غوميز: مباراة صعبة.. ونحتاج إلى تطوير الدفاع

المصدر: العربية.نت
غوميز في المباراة التي انتهت بالتعادل 4-4
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أعرب جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي التعاون عن رضاه بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

وتعادل التعاون مع لوكوموتيف 4 – 4 يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة بدوري أبطال آسيا.

وقال غوميز في تصريحات عقب المباراة : كانت مباراة صعبة جدا واستطعنا أن نقدم خلالها مستوى رائعا، وسجلنا أهدافا بعد ضياع ركلة جزاء،وشهدت المباراة كرة قدم حقيقية. وأعجبتني ردة فعل اللاعبين بعد أن كنا متأخرين.

وأضاف : تسجيل أربعة أهداف أمام فريق مثل لوكوموتيف على أرضه وبين جماهيره في دوري أبطال آسيا يمنح اللاعبين ثقة كبيرة مستقبلًا.

وأكد: رغم أننا قدمنا مباراة جيدة لكن دخول أربعة أهداف في مرمانا أمر مقلق ويدل على الاحتياج لتطوير الدفاع.

وتابع : أشكر اللاعبين على حماسهم الكبير وروحهم العالية، سوف نقاتل لآخر لحظة في هذه البطولة، فنحن في دوري أبطال آسيا.

كلمات دالّة

#التعاون, #غوميز, #لوكوموتيف

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