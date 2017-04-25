غوميز: مباراة صعبة.. ونحتاج إلى تطوير الدفاع

أعرب جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي التعاون عن رضاه بالأداء الذي قدمه اللاعبون أمام لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.



وتعادل التعاون مع لوكوموتيف 4 – 4 يوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة بدوري أبطال آسيا.



وقال غوميز في تصريحات عقب المباراة : كانت مباراة صعبة جدا واستطعنا أن نقدم خلالها مستوى رائعا، وسجلنا أهدافا بعد ضياع ركلة جزاء،وشهدت المباراة كرة قدم حقيقية. وأعجبتني ردة فعل اللاعبين بعد أن كنا متأخرين.



وأضاف : تسجيل أربعة أهداف أمام فريق مثل لوكوموتيف على أرضه وبين جماهيره في دوري أبطال آسيا يمنح اللاعبين ثقة كبيرة مستقبلًا.



وأكد: رغم أننا قدمنا مباراة جيدة لكن دخول أربعة أهداف في مرمانا أمر مقلق ويدل على الاحتياج لتطوير الدفاع.



وتابع : أشكر اللاعبين على حماسهم الكبير وروحهم العالية، سوف نقاتل لآخر لحظة في هذه البطولة، فنحن في دوري أبطال آسيا.