إيقاف عوض خميس ومنع النصر من التسجيل وتغريم الهلال

أصدر اتحاد القدم السعودي قراراً بإيقاف عوض خميس لاعب النصر 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال واعتماد تجديده مع ناديه، كما قرر الاتحاد منع النصر من تسجيل اللاعبين فترة واحدة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال ومعاقبة الهلال بذات المبلغ.

وقال اتحاد القدم السعودي في بيانه: إيقاف عوض خميس 6 أشهر اعتباراً من بداية عقده الجديد، وتغريمه 300 ألف ريال واعتماد تجديد عقده مع النصر، ومعاقبة نادي النصر بالمنع من التسجيل فترة تسجيل وتغريمه 500 ألف ريال نظراً لتوقيعه مع لاعب سبق وأن وقع مع نادِ آخر، بينما تم تغريم الهلال 500 ألف ريال.، كما أوقف اتحاد القدم الوكيل غرم العمري 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال.

وكان عوض خميس قد وقع عقداً مع الهلال في التاسع من فبراير الماضي قبل أن يتراجع عنه في 20 من ذات الشهر ويمدد عقده مع النصر 3 مواسم.