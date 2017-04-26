القانوني علي عباس: قضية عوض خميس ستستمر عدة أشهر

كشف القانوني علي عباس المختص في القضايا الرياضية أن قضية عوض خميس ربما ستستمر عدة أشهر بسبب القضايا التي ستنبثق عنها في المستقبل وتوجه الأطراف المتنازعة إلى غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي.

وقال عباس لبرنامج "في المرمى": قانونياً هي قضية بسيطة ولا تستحق النقاش الدائر، وربما يكون الاختلاف حول العقوبات فقط، وأعتقد إذا عوقب النصر فإن عقوبته ستكون مخففة ولن تتجاوز إنذار خطي وغرامة مالية لأن اللاعب لا زال يرتبط بعقد مع الفريق الأصفر، وعوض خميس سيتعرض إلى الإيقاف 4 أشهر، وأظن أن الهلال لن يعاقب لكن من المهم أن تتثبت اللجنة عن الشيك المقدم من الهلال إلى اللاعب، إذا ما كانت الهدية أو السلفة للتأثير عليه.

وزاد: لا يمكن اعتبار المقاطع المرئية دليل لمعاقبة النصر، وكان من المفترض أن تبلغ إدارة الهلال نظيرتها الصفراء بتوقيعها مع اللاعب، أظن أن القضية ستستمر فترة أطول لأن الهلال يمكنه اللجوء إلى غرفة فض المنازعات ومطالبة عوض خميس بكافة مبالغ العقد.