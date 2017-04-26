جوناثان الباطن نجم الجولة 24 من الدوري السعودي

خطف البرازيلي جوناثان بينيتز لاعب الباطن نجومية الجولة 24 بعد الأداء الرائع الذي قدمه أمام النصر، وجاء إلى جانبه 10 لاعبين من 5 أندية مختلفة.

واختار محللو البرامج الرياضية في "العربية" فواز القرني حارس الاتحاد في خانة حراسة المرمى، وأمامه زميله محمد قاسم وعلى الظهير الأيمن محمد البريك مدافع الهلال، وفي خانة قلب الدفاع كلاً من سياف البيشي مدافع الفتح وعقيل بلغيث لاعب الأهلي.

وحضر جوناثان بينيتز في خانة الوسط الأيسر، وفي الناحية الأخرى مواطنه كارلوس إدواردو لاعب الهلال الذي حسم مواجهة الشباب، وفي المحور كلاً من نوح الموسى لاعب الفتح وكارلوس فيلانويفا صانع ألعاب الاتحاد.

وفي خالد الهجوم جاء البرازيلي جورجي داسيلفا لاعب الباطن وإلى جانبه التونسي أحمد عكايشي مهاجم الاتحاد، وحصل خالد القروني على أفضلية المدربين بعد فوز فريقه الكبير على النصر، والإنجليزي مارك كلاتينبرغ حكم مباراة الهلال والشباب كأفضل حكم في الجولة.