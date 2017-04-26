ماجد بن عبدالله يدعم الهلال بـ3 ملايين ريال

قدّم الأمير ماجد بن عبدالله بن عبدالعزيز عضو شرف الهلال دعمًا ماليًا بقيمة ثلاثة ملايين ريال، وقدم الأمير نواف بن سعد رئيس النادي شكره لعضو الشرف على دعمه.



وسبق أن دعم أن الأمير ماجد بن عبدالله دعم خزينة الهلال هذا الموسم بـ12 مليون ريال و600 ألف إضافةً إلى تكفّله بقيمة إعارة المحترف السوري عمر خربين لمدة ستة أشهر من ناديه الظفرة الإماراتي إلى الهلال في يناير الماضي مقابل مليون دولار.

