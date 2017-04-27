أولاريو كوزمين يكشف حقيقة رحيله إلى أهلي جدة

نفي الروماني أولاريو كوزمين، مدرب فريق الأهلي الإماراتي لكرة القدم، انتقاله إلى الدوري السعودي وذلك رداً على أخبار ربطته بالانتقال لتدريب أهلي جدة خلفاً للسويسري كريستيان غروس.

وقال كوزمين، في مؤتمر صحفي، يوم الخميس قبل مباراة فريقه مع الشارقة: الصحافة الرومانية قالت إشاعة وتناقلتها الصحف الخليجية بشكل عام، وما تم تداوله من عروض وصلتني هو مجرد إشاعة فقط، ولم أتفاوض مع أهلي جدة السعودي أو أي فريق آخر ووصلتني عروض من فرق عديدة شفهية فقط، ولكنني لم أتعاقد مع أحد مطلقا وباقي لي موسم مع النادي الأهلي الاماراتي.

ويحتل أهلي دبي المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف الجزيرة، الذي يحتاج لحصد نقطة واحدة من لقاءاته الثلاثة المتبقية في البطولة للتتويج رسميا باللقب