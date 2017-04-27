الأوزبكي رافشان يقود مواجهة الريان والهلال

عين الاتحاد الآسيوي الأوزبكي رافشان إيرماتوف، حكمًا لمواجهة الريان القطري والهلال السعودي في الجولة السادسة الأخيرة لمباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعاون الحكم إيرماتوف في المباراة المقرر إقامتها في الثامن من مايو المقبل على ملعب جاسم بن حمد، كل من روسلان سيرازتدنوف، وأندريه تسابينكو.

ويتربع الهلال على صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط وضمن تأهله لدور الستة عشر، بفارق نقطتين أمام الريان صاحب المركز الثاني الذي يسعى لحصد النقاط الثلاث لحجز بطاقة الصعود للدور المقبل دون النظر لنتيجة مباراة بيروزي الإيراني صاحب المركز الثالث بست نقاط مع ضيفه الوحدة الإماراتي الذي يقبع في ذيل الترتيب برصيد أربع نقاط.