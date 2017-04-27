الدبل يجدد ثقته بلاعبي الاتفاق ويطلب نقاط القادسية

أبدى خالد الدبل رئيس الاتفاق تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز خلال لقائه مع القادسية، في المرحلة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم يوم السبت المقبل.



وجدد رئيس الاتفاق الثقة في لاعبي فريقه في أعقاب اجتماعه بهم اوم الأربعاء بمعسكر النادي الإعدادي للمبارا، وقال: قلتها مراراً أن ثقتي بكم لن تتزعزع، وأدرك تماماً أنكم تستشعرون قيمة المباراة، وستقاتلون من أجل تحقيق الفوز.



وأضاف" ليس مطلوباً منكم سوى تقدير قيمة المباراة وأنها ثمرة موسم طويل، واستحضار قيمة النادي، الذي تمثلونه، والجماهيري، التي وقفت ولا زالت تقف خلفكم، وكلي ثقة بأنكم لن تخذلوهم.

يذكر أن الاتفاق يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 26 نقطة، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في مبارياته الـ14 الأخيرة في البطولة.