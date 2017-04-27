المرزوقي: استعداد الأهلي غير جيد..ولن أهرب من المسؤولية

أكد أحمد المرزوقي رئيس أهلي جدة أن ظروفاً معينة لم تساعد فريقه على الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أنه لن يتنصل من المسؤولية رغم الانتقادات التي تتلقاها إدارته.

وقال المرزوقي، ضيف "في المرمى": استعداد الأهلي في بداية الموسم لم يكن جيداً بسبب الإصابات ولم نستفد من العنصر الأجنبي مثل البرازيلي لويز كارلوس، كما أننا خسرنا بعض المباريات مع البرتغالي جوزيه غوميز.

وزاد: نحن كمنظومة عمل نتحمل كافة المسؤولية، واعترف بأننا لم نوفق بالحفاظ على لقب الدوري، لكن حظوظنا لا زالت حية في دوري الأبطال الآسيوي وكأس الملك، ونحن الآن بأمس الحاجة إلى وقفة من الجميع ونحتاج إلى الجماهير وأعضاء الشرف وأمامنا مباريات مفصلية.

وأردف رئيس أهلي جدة: لا توتر بيني وبين أعضاء الشرف، وأنا رجل أرحب بالنقد، ولم أرفض اللجنة المالية التي توفر الموارد المالية للنادي، وتحل المشاكل والصعوبات التي تواجهه، مع العلم بأن الرافد الرئيسي للنادي الأهلي هو الأمير خالد بن عبدالله الذي دعم جميع الإدارات.