عمر مسعود يتجه إلى الجهات الرسمية لمقاضاة "المسيئين"

تقدم عمر أحمد مسعود، نائب رئيس اتحاد جدة، بشكوى رسمية ضد أشخاص لم يسمهم على خلفية قضية شيك الثلاثين مليوناً، والذي ثارت حوله بعض الأحاديث عن عدم دخوله إلى حساب النادي الرسمي.

واشترطت الهيئة العامة للرياضة على من يرغب برئاسة اتحاد جدة تقديم شيك مصدق بقيمة 30 مليون ريال وهو ما فعله الراحل أحمد مسعود الصيف الماضي، قبل أن تنتشر بعض الأخبار مطلع الشهر الجاري حول عدم دخول الشيك حساب النادي الرسمي.

وكتب نائب رئيس اتحاد جدة على صفحته الشخصية في "تويتر": تقدمت اليوم بشكوى للجهات الرسمية ضد كل من أساء لوالدي يرحمه الله ولي شخصيا بالاتهام أو التشكيك في نزاهتنا في موضوع شيك الـ30 مليون ريال.

وسبق لمسعود أن كتب عبر صفحته الشخصية بعد انتشار الأخبار: إذا كان "المبعبع" عاقل فحدثه بما يعقل. شيك الـ30 لم يدخل النادي.. عجبا؟! كيف خفضت الديون وسجلنا بدون. التفاصيل في الجمعية العمومية.