عوض خميس.. صفحة جديدة في ملف الصراع الهلالي - النصراوي

أسدلت إدارة الاحتراف الستار على قضية جديدة بين الهلال والنصر عندما أوقفت عوض خميس، اللاعب الذي أبرم عقدين مع الفريقين بإيقافه 6 أشهر وتغريمه مالياً، إضافة إلى منع النصر من التسجيل وتغريم الهلال مالياً.

ولا تعتبر قضية خميس الأولى بين الغريمين في العقدين الأخيرين، بل سبقها 6 قضايا بينهما وصلت إلى أروقة اتحاد القدم السعودي، كان آخرها قضية انتقال عبدالعزيز الجبرين قبل 3 أعوام.

القضية الأولى بين الغريمين في الألفية الحالية كانت بسبب الحارس حسن العتيبي، انتهى عقده مع الأزرق وقدم له النصراويون 500 ألف ريال ليكون ضمن قائمتهم في كأس العالم للأندية 2000، إلا أن انتقاله أُبطِل وتم إيقافه 3 أشهر وتغريمه 50 ألف ريال وتسجيله في قائمة الهلال بعد انتهاء مدة إيقافه.

بعد حادثة العتيبي بعام، رحل أرثر جورج مدرب النصر إلى بلاده بتذكرة ذهاب وإياب، إلا أنه عاد قبل بداية موسم 2001-2002 إلى الجانب الآخر من العاصمة السعودية مدرباً للهلال، وحينها قدمت إدارة الراحل عبدالرحمن بن سعود شكوى ضد نادي الهلال والمدرب، إلا أنها لم تسفر عن قرارات.

وفي 2006 تنازع الغريمان على خدمات خالد راضي الذي وقع مع نادي الهلال، إلا أنه لم يستلم مستحقاته المالية المتفق عليها وقرر الانتقال إلى النصر، وبعد شد وجذب بين الطرفين، قرر الهلاليون التنازل عن قضيتهم ضد النصر وحارس الرياض السابق، وبعدها قررت اللجنة إيقافه 4 أشهر وعاد إلى النصر مطلع 2007 واستمر معه حتى العام 2012.

وخلال عام 2012 تلقت لجنة الاحتراف شكويين من الهلال والنصر بخصوص بدل تدريب، بعدما بعث الأول إلى اللجنة مطالباً بقيمة بدل التدريب الخاص بلاعبه السابق خالد عزيز الذي ارتدى شعار النصر بعدما مر بالشباب، ليرد الأصفر على الشكوى الزرقاء بطلب قيمة بدل التدريب الخاص بقائده السابق سعد الحارثي.

وبعد تتويج النصر بلقب دوري موسم 2013-2014، اشتد النزاع بينه وبين غريمه على خدمات عبدالعزيز الجبرين لاعب الرائد آنذاك، والذي كان الهلاليون قد أمضوا على وثيقة انتقاله مع رئيس الرائد، إلا أنه اختفى وظهر إعلامياً لتأكيد رغبته اللعب في صفوف النصر، وبعد فترة قصيرة غرمت لجنة الاحتراف أندية النصر والهلال والرائد 1.5 مليون ريال، واللاعب 300 ألف ريال، وأبطلت العقد الموقع بين الإدارتين، قبل أن يوقع الجبرين على عقده مع النصر.