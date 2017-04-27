3 أرقام قياسية تنتظر الهلال ليكسرها

ينتظر الهلاليون 3 أرقام قياسية لتحقيقها خلال مباراتي دوري جميل أمام الوحدة والنصر، وهي العدد الأكبر من الانتصارات وأعلى عدد من الاهداف وأكثر فريق خرج بشباك نظيفة، بينما يحتاج عمر السومة إلى 11 هدفاً ليكسر رقم حمزة إدريس التاريخي.

وحقق الهلال 19 انتصاراً حتى الآن، وإذا فاز على الوحدة والنصر فإنه سيكسر رقم الأخير الذي حققه في موسم 2013-2014، ويحتاج الأزرق كذلك إلى 6 نقاط ليتجاوز رقم النصر الأعلى في المسابقة وهو 65 نقطة في موسم 2014.

ويسعى الهلاليون إلى التفوق بعدد الأهداف، ويحتاجون إلى 7 أهداف لكسر رقم النصر في موسم 2014-2015 بواقع 62 هدفاً، ويحتاج حارسه المعيوف إلى الخروج بشباك نظيفة في المباراتين ليكسر الرقم المسجل باسم الحارس الهلالي السابق محمد الدعيع.

وبعيداُ عن الهلال، يعتبر عمر السومة أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافاً في حقبة دوري المحترفين، ويحتاج الآن إلى 11 هدفاً ليكسر رقم حمزة إدريس التاريخي في موسم 1999-2000.