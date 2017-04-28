إلتون: جماهيرنا سلاحنا للفوز على الاتفاق

أكد إلتون جوزيه، لاعب القادسية، أن فريقه يسعى إلى تحقيق الفوز أمام الاتفاق خلال المباراة التي ستجمعهما غدا السبت في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري.

وقال المحترف البرازيلي: "طموح الفريق هو الفوز على الاتفاق وتحسين الصورة التي ظهر بها الفريق بالجولة الأخيرة أمام الرائد والسعي لتحقيق النقاط الثلاث".

وأكد إلتون خلال حديثه أن الجماهير تعتبر دائماً وأبداً هي اللاعب رقم واحد في كرة القدم، داعياً بذلك محبي القادسية للحضور والمؤازرة في مواجهة الاتفاق المصيرية لتحقيق الثلاث نقاط وإرضائهم بالشكل المطلوب.