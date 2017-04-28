البطل في مهمة سهلة.. والاتحاد والنصر يبحثان عن آسيا

ستكون مهمة الهلال بطل دوري جميل السعودي للمحترفين، سهلة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة العائد إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يسعى اتحاد جدة للتمسك بالوصافة وحجز المقعد الآسيوي حينما يستضيف الفيصلي، ولذات الهدف يخوض النصر اختباراً صعباً أمام جاره الشباب في افتتاح المرحلة 25 من المسابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة سيكون الهلال مرشحاً فوق العائدة للوصول إلى النقطة 63 حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

ونجح الهلال بحسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل نهايته بمرحلتين بعد فوزه على جاره الشباب 2-1 في المرحلة السابقة ليبتعد عن الوصيف اتحاد جدة بفارق 9 نقاط.

وقرر الأرجنتيني رامون دياز خوض اللقاء بالبدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين بعدما حقق الفريق لقب دوري جميل السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وفي المقابل سيدخل الوحدة اللقاء بمعنويات منخفضة بعد تأكد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي إذ يتذيل الترتيب برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن الخليج صاحب المركز الأخير.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، يسعى اتحاد جدة إلى التمسك بالوصافة وحجز مقعده في دوري أبطال آسيا حينما يستضيف الفيصلي.

ويدخل الاتحاد اللقاء بالمركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن النصر الثالث وأهلي جدة الرابع بعد فوزه الكبير في المرحلة الماضية على الاتفاق 4-1.

وفي المقابل يأمل الفيصلي إلى تأكيد بقاءه إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 26 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الخليج صاحب قبل الأخير.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، يتطلع النصر لحجز مقعده في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل حينما يواجه جاره الشباب.

ويحتاج النصر إلى الفوز ليضمن مقعده الآسيوي إذ يحتل المركز الثالث برصيد 49 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الثاني وبفارق المواجهات المباشرة أمام أهلي جدة الوصيف.

وفي المقابل يبحث الشباب عن تحسين مركزه وإيقاف مسلسل الخسائر والتي كان آخرها أمام جاره الهلال في الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1 والتي حسمت اللقب للأخير.

ويدخل الشباب المواجهة بالمركز السادس برصيد 30 نقطة وبفارق نقطتين عن الرائد الخامس ونقطتين عن التعاون السابع.