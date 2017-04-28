برونو النصر: أندية خليجية ترغب بي.. وأولويتي البقاء

كشف البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر عن تلقيه عروضاً من بعض الأندية الخليجية الراغبة بخدماته، بيد أنه أكد رغبته الاستمرار في صفوف النصر لمواسم مقبلة.

وقال برونو، ضيف برنامج "في المرمى": وكيلي تواصل مع بعض الأندية الخليجية، لكن أولويتي الاستمرار في النصر لعدة مواسم لأرد الجميل إلى من منحني الحب في هذا النادي، كما أننا بدأنا المفاوضات وسنحتفل جميعاً باستمراري مع النادي.

وزاد المدافع البرازيلي: نحتاج إلى الروح القتالية حتى نحقق أكثر، وكذلك إلى أجواء ومزاج جيدين. وأردف: لا أعرف إذا كنت استحق شارة القيادة لأن هناك العديد من اللاعبين الجيدين في الفريق والذين حققوا البطولات مع النادي، لكنهم يعرفوني ويعرفون ما سأقدمه لهم حتى لو لم أكن قائداً.

وعن أخطر مهاجم واجه في الدوري حتى الآن، أجاب: عمر السومة، وتركه بلا رقابة لثانية أو ثانيتين قد يشكل خطراً على المرمى، لكني سعيد بأننا واجهناه مرتين هذا الموسم ولم يستطع التسجيل في مرمانا.