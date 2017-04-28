رجال عسكريين وطبيين يديرون مباريات الدوري السعودي

حاول الدولي خالد صلوي الذي يعمل في الأمن العام تجربة حظه في كرة القدم لكن نادياً عاصمياً رفضه فقرر التوجه إلى التحكيم، وبعدما بات حكماً لمباريات دوري المحترفين، يفكر في صحة قراراته لحظة خروجه من الملعب.

في المقابل، زميله محمد القرني الموظف في القوات المسلحة، لم يدخل التحكيم من بوابة كرة القدم، بل كانت هوايته منذ الصغر، ودائماً ما يخرج من الملعب ويفكر بصحة القرارات التي اتخذها.

صلوي، القرني وزميلهم الأسمري يعتبرون بأن الأوزبكي رافشان والإيطالي كولينا والسعودي عبدالرحمن الزيد أمثلة يحتذى بها، ويرون بأن شجاعة الحكم ولياقته والهدوء نقاط قوة تصب في مصلحته.