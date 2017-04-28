مدرب النصر: موقعة الشباب للتعويض

وصف باتريس كارتيرون، مدرب النصر، مباراة فريقه أمام الشباب غدا السبت في الجولة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري، بالهامة خاصة بعد خسارة الفريق لمباراته الماضية.

وقال كارتيرون: "الكل يعلم أننا في نهاية الموسم، وفي مثل هذه الفترة يكون الحماس والروح هي الطاغية على سير المباريات، والكل شاهد أننا في المباراة الماضية لعبنا خلال الـ25 دقيقة الأولى بصورة ممتازة وسجلنا هدفين ثم هبط مستوانا بعد أن قل الحماس بسبب التوقع بسهولة الحصول على النقاط الثلاث".

وأضاف: "لذلك، لابد أن نلعب جميع دقائق مبارياتنا بكل حماس وإصرار على الفوز، وهذا ما عملنا من أجله طيلة التدريبات الماضية والنصر يملك اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز أمام أي فريق ولا زال لدي ثقة كبيرة بأننا سنتمكن من المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل".