4 شكاوٍ جديدة تؤزم موقف إدارة النصر

تقدم عدد من لاعبي نادي النصر، برفع شكاوٍ رسمية، ضد إدارة النادي، بسبب تأخرها في صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في بعض من مقدمات العقود والمرتبات الشهرية، يأتي في مقدمتهم المدافعان عمر هوساوي وعلي الخيبري، كذلك نايف هزازي، وزميلهم أحمد الفريدي الغائب عن تدريبات الفريق.

ويعاني النادي العاصمي، من أزمة مالية خانقة، وسط عزوف شرفي بسبب المستويات التي يقدمها الفريق الأصفر خلال موسمه الجاري، وتحديدا منذ رحيل المدرب الكرواتي زوران ماميتش إلى العين الإماراتي.

وبحسب مصادر خاصة بـ"العربية.نت"، فإن لاعبي أصفر العاصمة، لم يتسلموا أي مرتب شهري منذ الأخير في يوليو الماضي، ما أدى ذلك إلى امتعاضهم وتغيب البعض منهم دون تقديم عذر مسبق قبل الانضمام والعودة مجددا إلى التدريبات.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه اللاعبون إيفاء الإدارة النصراوية بوعود تسليمهم المستحقات المالية قبيل نهاية الموسم، راجت أنباء تسلم زميلهم برونو كافة مستحقاته المالية قبل الإمضاء على عقده الجديد، وهو الأمر الذي زاد من حدة توتر وعلاقة اللاعبين مع الإدارة الحالية.

وكان اتحاد القدم السعودي برئاسة عادل عزت، قد أصدر الأربعاء قرارا يقضي بمنع النصر من تسجيل اللاعبين فترة واحدة مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وذلك نظير توقيعه عقدا احترافيا مع اللاعب عوض خميس الذي سبق وأن وقع في كشوفات جاره الهلال.