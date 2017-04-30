الخميس.. اتحاد عزت يعيد تشكيل لجنة الاحتراف

أكد عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي تشكيل لجنة الاحتراف واللجان الجديدة نهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن اتحاده سيبرم العديد من الاتفاقيات في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد القدم السعودي قد أطلق هويته الجديدة بحضور أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي الحالي وزميله وليد عبدالله ونحوم الأخضر السابقين شايع النفيسة ومحمد عبدالجواد ويوسف خميس وفؤاد أنور ومحمد الدعيع وسامي الجابر بالإضافة إلى عبدالمحسن ابن المدافع الراحل محمد الخليوي.

وقال عزت : إطلاق الهوية الجديدة ستكون فاتحة خير على منتخباتنا السعودية في مشاركاتها المقبلة. وزاد: الشعار يحمل رمزية مهمة وهي النخلة والصقر نسبة إلى الصقور الخضر.