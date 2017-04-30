البطل يواصل انتصاراته.. والنصر يخطف الوصافة

واصل الهلال بطل دوري جميل السعودي للمحترفين انتصاراته، بعد فوزه على مضيفه الوحدة أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى 3-1، في حين خطف النصر المركز الثاني وحجز مقعده الآسيوي بفوزه على جاره الشباب 1-1، مستغلاً تعادل اتحاد جدة أمام ضيفه الفيصلي 2-2.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة واصل الهلال بطل الدوري مسلسل انتصاراته بفوزه على الوحدة 3-1.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 52 حينما نجح مهاجمه ماجد النجراني من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله محمد الشلهوب ليواجه المرمى ويضع الكرة من فوق الحارس أحمد الغامدي.

وعند الدقيقة 73 عزز البرازيلي كارلوس ادواردو تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما أكمل تمريرة مواطنه ليو بوناتيني بقدمه في شباك الحارس أحمد الغامدي.

وعند الدقيقة 87 تمكن مهاجم الوحدة مختار فلاتة من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم قائد الهلال محمد الشلهوب أهداف فريقه بتسجيل الهدف الثالث بعدما اخترق دفاع الوحدة ووضع الكرة في شباك الحارس أحمد الغامدي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال الى 63 نقطة في المركز الأول، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الأخير.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض خطف النصر فوزاً ثميناً من أمام جاره الشباب ليصعد إلى المركز الثاني مستغلاً تعثر اتحاد جدة بتعادله أمام ضيفه الفيصلي 2-2.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول بعد أن تبادلا الهجمات التي بدأها الشباب حينما اخترق مدافعه حسن معاذ دفاع النصر وسدد كرةً قوية أبعدها الحارس وليد عبدالله بصعوبة لتعود إلى اللاعب هتان باهبري الذي فشل في تحويلها للشباك الخالية.

ورد النصر سريعاً بعدما أهدر لاعبه البارغوياني فيكتور أيالا الذي تلقى تمريرة أمام المرمى من زميله يحيى الشهري إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وسنحت فرصة ثمينة للشباب للاعبه عبدالعزيز البيشي الذي تلقى تمريرة من زميله عبدالله السبيعي ليواجه الحارس وليد عبدالله ويسدد الكرة على ذهبت خارج مرمى النصر.

وفي الشوط الثاني فرض النصر سيطرته وكاد مدافعه خالد الغامدي أن يفتتح التسجيل بعدما اخترق دفاع الشباب وواجه الحارس محمد عواجي إلا أنه سدد الكرة قوية ذهبت خارج المرمى.

وسنحت فرصة ثمينة للنصر للاعبه يحيى الشهري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله حسن الراهب ليواجه المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 77 نجح البارغوياني فيكتور أيالا لاعب النصر بتسجيل هدف المباراة الوحيد بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الشباب محمد عواجي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 52 نقطة متقدماً إلى المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة أمام الاتحاد الثالث، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 30 نقطة متراجعاً إلى المركز السابع.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة فرط اتحاد جدة في المحافظة على المركز الثاني بعد تعادله أمام ضيفه الفيصلي 2-2.

ونجح الاتحاد بتسجيل هدف السبق بعد مرور 13 دقيقة عن طريق لاعبه عمار النجار الذي تابع تسديدة زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا العائدة من القائم ليكمل الكرة برأسة في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

ونجح الروماني ميرتشا اكسنتي لاعب الفيصلي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 31 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي لويس غوستافو بقدمه في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 62 تمكن مهاجم الفيصلي منصور حمزي من تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من خلف المدافعين من زميله البرازيلي لويس غوستافو ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس فواز القرني.

وعند الدقيقة 75 تمكن مهاجم الاتحاد البديل ربيع سفياني من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله التشيلي فيلانويفا بقدمه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 52 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وبفارق المواجهات المباشرة أمام النصر الوصيف، وارتفع رصيد الفيصلي إلى 27 نقطة في المركز التاسع.