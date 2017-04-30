الخليج يقتنص نقطة ثمينة أمام الفتح

تأجل إعلان الهابط الثاني إلى دوري الدرجة الأولى إلى المرحلة الأخيرة، بعدما خطف الخليج نقطة ثمينة أمام ضيفه الفتح بتعادلهما 1-1، في حين تعادل القادسية أمام غريمه التقليدي القادسية بذات النتيجة، ونجح التعاون بتحقيق فوز صعب على ضيفه الباطن 4-3.

وانحصرت بطاقة الهبوط المباشرة بين 4 فرق هي الخليج والباطن والقادسية والفتح، في حين نجا فريقا الاتفاق والفيصلي من الهبوط مباشرة وتبقى لهما مهمة الابتعاد عن المركز 12 الذي سيواجه ثالث الدرجة الأولى لمعرفة الهابط الثالث لدوري الدرجة الأولى.

وعلى ستاد الأمير محمد بن فهد أهدى البرازيلي جاديسون سانتوس مهاجم الخليج فريقه نقطة ثمنية أمام ضيفه الفتح في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية للخليج في النصف ساعة الأولى، في حين استحوذ الفتح في الربع ساعة الأخيرة ونجح لاعبه التونسي عبدالقادر الوسلاتي من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله توفيق بوحيمد.

وانتظر الخليج حتى الدقيقة 80 والتي شهدت تسجيل مهاجمه جاديسون سانتوس هدف التعادل للخليج عن طريق ركلة جزاء..

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح الى 26 نقطة في المركز العاشر ، في حين ارتفع الخليج إلى 32 نقطة في المركز قبل الأخير.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر فرط الاتفاق فرصة الابتعاد رسمياً عن حسابات الهبوط بعد تعادله أمام غريمه التقليدي القادسية 1-1.

وتقدم الاتفاق أولاً عند الدقيقة 13 عن طريق مهاجمه هزاع الهزاع الذي ارتقى لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وانتظر القادسية عشر دقائق فقط حتى تمكن قائده البرازيلي التون خوزيه من تسجيل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية في شباك الحارس أحمد الكسار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 27 نقطة في المركز الثامن وبفارق المواجهات المباشرة أمام الفيصلي التاسع، وارتفع رصيد القادسية إلى 25 نقطة في المركز 11 وبفارق الأهداف عن الباطن صاحب المركز 12.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم حقق التعاون فوزاً صعباً على ضيفه الباطن 4-3.

وشهدت المواجهة أفضلية للتعاون الذي انتظر حتى الدقيقة 21 حينما تمكن مهاجمه محمد الصيعري من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء، وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس مزيد فريح.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الفرنسي الحسن دياي مهاجم التعاون من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعدما استثمر تمريرة زميله عبدالمجيد السواط ووضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 10 دقائق تمكن لاعب التعاون سعيد الدوسري من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله عبدالعزيز الشريد ليضع الكرة في شباك الباطن.

وعند الدقيقة 60 نجح مهاجم التعاون محمد الصيعري بتسجيل الهدف الرابع لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس الباطن مزيد فريح.

وفي الربع ساعة الأخيرة نشط فريق الباطن وتمكن مهاجمه البرازيلي تاباي سانتوس من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 75 بعدما تصدى لركلة جزاء وسدد الكرة لتجد الحارس فهد الشمري الذي تصدى لها لتعود لنفس اللاعب الذي وضعها برأسه في الشباك.

وعند الدقيقة 79 نجح مهاجم الباطن سهو المطيري من تسجيل الهدف الثاني بعدما استغل تباطئ حارس التعاون فهد الشمري في امساك كرة ليخطفها ويسجل الهدف الثاني.

وواصل الباطن هجومه وتمكن مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتيز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 83.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى 31 نقطة متقدماً الى المركز السادس، في حين بقي الباطن على رصيده السابق 25 نقطة في المركز 12.