عمر السومة يقود أهلي جدة إلى تجاوز الرائد

فاز أهلي جدة على مضيفه الرائد 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الخامسة والعشرين قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وتقدم الأهلي بهدف سجله عمر السومة في الدقيقة 20 ثم تعادل الرائد بعدها بدقيقتين بهدف سجله اسماعيل بانغورا من ركلة جزاء في الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني سجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق سعد عبد الأمير في الدقيقة 57 وعمر السومة في الدقيقة 66.



ورفع السومة رصيد أهدافه إلى 24 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين وبفارق ثمانية أهداف عن ملاحقيه إسماعيل بانغورا ومحمود كهربا لاعب اتحاد جدة.



ورفع الأهلي رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة خلف النصر، صاحب المركز الثاني، وأمام اتحاد جدة صاحب المركز الرابع فيما توقف رصيد الرائد عند 32 نقطة في المركز الخامس.