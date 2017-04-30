لماذا غابت سيدة الأعمال الأهلاوية.. وما سبب عودتها؟

افتقد الأهلاويون أخبار دعم سيدة الأعمال الشهيرة التي تولت تقديم مكافآت مالية للاعبي الفريق بعد كل فوز تحقق الموسم الماضي وصولاً إلى التتويج ببطولتي الدوري وكأس الملك، قبل أن يعلن الأهلاويون عودتها إلى تقديم الدعم المالي للاعبين في بطولة كأس الملك.

غياب سيدة الأعمال الأهلاوية التي ترفض ذكر اسمها، فتح باب التساؤلات حول علاقة أعضاء الشرف بإدارة أحمد المرزوقي التي لا تحظى بقبول كامل من الجماهير الأهلاوية نتيجة خسارة لقب الدوري وكأس ولي العهد.

وإزاء ذلك قال خالد أبو راشد وكيل سيدة الأعمال، والرجل الذي كان يقدم المكافآت للاعبي الفريق الموسم الماضي بنفسه لـ"العربية.نت" إن اختفاء دعم سيدة الأعمال جاء نتيجة تراجع المستويات وفقدان فرصة التتويج بالدوري عقب الخسائر التي تعرض إليها الفريق مطلع الدور الثاني.

وقال أبو راشد: الكل كان يتساءل عن غياب سيدة الأعمال، لكن أؤكد بأنها كانت تدعم الفريق بالمكافآت هذا الموسم حتى مباراة القادسية التي خسرها الفريق 4-1 (9 فبراير 2017) وبعدها تعرض الأهلي إلى خسارة أخرى أمام النصر فتبخرت آمال الأهلي بالحصول على لقب الدوري، ومن الطبيعي أن يتوقف الدعم لعدم وجود حافز.

وبعد فترة تقارب 3 أشهر من الغياب، ظهرت سيدة الأعمال الأهلاوية وأعلنت تقديم دعم مالي كبير للاعبي الفريق إذا تجاوز الفيصلي في نصف نهائي كأس الملك، وعن ذلك يعلق أبو راشد: عندما وصل الأهلي إلى مرحلة مهمة من التنافس عاد دعم سيدة الأعمال، وبالتأكيد بأنها ستستمر في حال حقق الأهلي نتائج إيجابية.



وبلغ أهلي جدة نصف نهائي كأس الملك الذي يحمل لقبه الموسم الماضي، كما يحتاج إلى نقطة من مباراته المقبلة أمام ذوب آهن الإيراني لضمان التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.