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إلكو مدرب الاتفاق: يجب الاهتمام بخط الهجوم في الموسم المقبل

المصدر: العربية.نت
إلكو في حديث فني مع اللاعبين
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طالب الهولندي إلكو شاتوري مدرب الاتفاق، إدارة ناديه بالاهتمام بالجانب الهجومي الموسم المقبل معتبراً أن الجانب التهديفي للفريق كان ضعيفاً خلال 25 مباراة مضت من دوري المحترفين السعودي.

وقال إلكو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الشباب يوم الأربعاء: سعيد جداً بأننا ضمنا البقاء في دوري المحترفين، لكن على الاتفاق الاهتمام في الجانب الهجومي لأن الجانب التهديفي كان ضعيفاً. وأتبع: تغيير المدربين أثر على مستوى الفريق وبالإضافة إلى أن الفريق صعد للمرة الأولى منذ هبوطه، ومن الطبيعي أن يعاني بعض الشيء في موسمه الأول.

كلمات دالّة

#إلكو, #الاتفاق

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