الأسترالي ترويسي يطرح حل قضيته مع اتحاد جدة ودياً

جدد الأسترالي جيمس ترويسي محاولاته حل قضيته مع اتحاد جدة بشكل ودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إدارة حاتم باعشن لم تتصل به حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على معاقبة النادي السعودي لعدم سداد مستحقات اللاعب الدولي الأسترالي.

وأوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة على اتحاد جدة بمنعه من تسجيل اللاعبين فترتي انتقال وإلزامه بدفع مستحقات اللاعب الأسترالي البالغة مليون يورو، لتكون العقوبة الثانية التي يتعرض إليها النادي الغربي بعد خصم 3 نقاط من رصيده على خلفية تعاقده مع الأرجنتيني داميان مانسو قبل 8 أعوام.

وقال ترويسي الذي يدافع عن ألوان ملبورن فيكتوري الأسترالي لـ"العربية.نت": لم يحدث أي تواصل بيني وبين إدارة الاتحاد منذ إصدار العقوبة وحتى اللحظة، والحقيقة أرغب حل المشكلة بعيداً عن فيفا، لكن رغبتي هذه يجب أن يكون لدى الاتحاديين مثلها.

وزاد بطل كأس آسيا 2015: يجب على إدارة الاتحاد التواصل معنا حتى ننهي هذه القضية، أنا أحب الاتحاد وأتابع نتائجه وسعيد بما حققه هذا الموسم، وربما إذا وصلنا إلى حل ودي خارج إطار الاتحاد الدولي لكرة القدم، يكون ذلك من مصلحة النادي وتخفف عليه العقوبة المفروضة من فيفا.

وحاولت "العربية.نت" الحصول على تعليق من إدارة اتحاد جدة حيال ما ساقه اللاعب الأسترالي، لكنها لم تتجاوب مع الاتصالات.

وانتقل جيمس ترويسي إلى اتحاد جدة صيف 2015 بعقد يمتد موسماً كاملاً، لكنه ترك الفريق في فترة الانتقالات الشتوية ورفع قضية على النادي بعدها بأشهر قبل أن يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيها حكماً منتصف مارس الماضي.