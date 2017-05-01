بوصوفة: لم أوقع مع اتحاد جدة.. ومشوار صعب ينتظر المغرب

نفى المغربي مبارك بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتي توصله إلى اتفاق مع اتحاد جدة مطلع الموسم الماضي للانتقال إلى صفوفه، مشيراً إلى أن المفاوضات بينه وبين النادي السعودي كانت مبدئية ولم تنتهي بالتوقيع.

وقال بوصوفة، ضيف نشرة أخبار الرياضة في قناة "العربية": لم نتوصل إلى اتفاق للانتقال إلى الاتحاد، تفاوضنا بشكل مبدئي ولم نتفق، وغير صحيح أنه كان هناك أي مشكلة في أوراقي، ولم أشكوهم لأنني لم أوقع معهم ولم استلم منهم أموالاً، هذه القصة بشكل كامل.

وحول تتويج فريقه الجزيرة بالبطولة، أجاب: أنا سعيد جداً بأن أكون ضمن العناصر التي جلبت بطولة الدوري مع الجزيرة في موسم عظيم، ولم يكن الأمر سهلاً لكننا فعلناها، وسيكون المستقبل أصعب لكن نحن جاهزون للتحدي.

وأضاف عن مشاركته مع منتخب المغرب في كأس أمم أفريقيا: كنا نستحق الفوز على مصر في ربع النهائي، لكن ذلك لم يحدث، وأمامنا مسيرة صعبة نحو روسيا 2018 وآمل أن نفعلها.