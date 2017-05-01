هل اختار الهداف السهلاوي الهرب من تتويج الهلال؟

6 دقائق تفصل عن نهاية مباراة النصر والشباب التي لا تعني شيئاً غير تحسين المراكز، تلتقط الكاميرات محمد السهلاوي وهو يتناقش بغضب مع حكم المباراة قبل أن تظهر الأخبار بأنه حصل على بطاقة صفراء ستحرمه التواجد في مباراة الهلال التي سيتوج بها الأخير بطلاً لدوري المحترفين.

جماهير نصراوية أبدت غضبها من غياب السهلاوي معتبرة إياه تعمد الحصول على البطاقة الصفراء حتى لا يشاهد الهلاليين يحتفلون بلقب الدوري الذي أسهم بتحقيقه للنصر مرتين، وأخرى هلالية تندرت على غياب كبير هدافي ديربي الرياض الحالي عن المواجهة التي لا تعني شيئاً غير 90 دقيقة يحتفل بها الهلاليون بلقب غاب عنهم 6 أعوام، وبين هذه وتلك أخبار إعلامية تؤكد بأن السهلاوي طلب إجازة لمدة أسبوع من إدارة الفريق.

وفي المقابل نفى طلال النجار مدير إدارة كرة القدم بنادي النصر لـ"العربية.نت" أن يكون مهاجم الأصفر تقدم بذلك الطلب.

ويستشهد الرافضون للاتهامات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجاه مهاجم النصر والمنتخب السعودي بتصريح قديم ظهر خلاله السهلاوي غاضباً من المدرب الكرواتي دراغان الذي درب النصر عام 2011، بعدما قرر الأخير إبقاء محمد على مقاعد البدلاء في مباراة ربع نهائي كأس ولي العهد ذات العام وهي التي كسبها الهلال بهدفي ميريل رادوي وأحمد الفريدي.

ويملك السهلاوي 16 هدفاً في شباك الهلال منذ انتقاله إلى النصر صيف 2009، 10 منها في دوري المحترفين السعودي، وبفارق 5 أهداف عن ماجد عبدالله كبير هدافي ديربي الرياض عبر التاريخ.

وبعدما تأكد غيابه عن المباراة، سيتوارى هداف الأصفر عن أضواء ديربي الرياض للمرة الأولى في مباريات دوري المحترفين، بعدما غاب في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، بينما حضر كلاعب أساسي في نصف نهائي كأس ولي العهد وسجل فيها هدفاً، وكبديل في مباراة ربع نهائي كأس الملك.