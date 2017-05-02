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المرداسي يقود الفيصلي والباطن.. وأجنبي لمباراة التتويج

المصدر: العربية.نت
من مباراة الذهاب بين الباطن والفيصلي
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كلفت لجنة الحكام باتحاد القدم السعودي الحكم فهد المرداسي لقيادة مباراة الفيصلي والباطن المصيرية، فيما سيتولى طاقم تحكيم أجنبي إدارة مباراة الهلال والنصر في يوم تتويج بطل الدوري السعودي.

وسيكون سلطان الحربي حكماً لمواجهة الاتفاق والشباب، وتركي الخضير للقاء القادسية والوحدة الهام، بينما يتولى محمد الهويش مباراة التعاون والأهلي، ومحمد القرني للخليج والرائد، بينما يتولى صالح الهذلول قيادة مباراة الفتح والاتحاد.

وتننافس فرق القادسية، الباطن، والخليج على الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، بعدما تأكد هبوط الوحدة قبل أسبوعين.

كلمات دالّة

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