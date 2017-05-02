ثلاثي الهلال جاهز لخوض مباراة "التتويج"

استعاد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الثلاثي عبدالله المعيوف، سلمان الفرج وعمر خربين في تدريبات الفريق الجماعية مساء الإثنين، واقترابهم بشكل كبير من دخول القائمة التي ستواجه النصر في الجولة 26 من دوري المحترفين السعودي.

وشارك المعيوف والفرج وخربين في التدريبات الجماعية وخاضوا مناورة على منتصف الملعب، بينما أشرك المدرب الأرجنتيني في الجزء الأول من المران اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الوحدة الأخيرة.

وينتظر الهلاليون تتويج فريقهم بلقب الدوري مساء الخميس أمام النصر، بعدما حسموا اللقب قبل جولتين إثر الفوز على الشباب 2-1.