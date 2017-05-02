فان مارفيك يضم مادو النصر ونجار الاتحاد وقحطاني الرائد

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن القائمة التي اختارها المدير الفني بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الأولى من البرنامج الإعدادي الخاص بالمباراة المقررة أمام أستراليا في الثامن من يونيو المقبل، وشهدت انضمام عبدالكريم القحطاني لاعب الرائد وعبدالله مادو مدافع النصر وعمار النجار متوسط ميدان الاتحاد.



وأعاد المدرب الهولندي فواز القرني وجمال باجندوح وعبدالعزيز الجبرين إلى القائمة الخضراء بعد غيابهم عنها الفترة الماضية.



وضمت القائمة التي اختارها فان مارفيك ، وليد عبد الله وفواز القرني لحراسة المرمى ، وحسن معاذ وعمر هوساوي وأحمد عسيري وحسن كادش وعبدالرحمن العبيد وعبد الله مادو لخط الدفاع ، ويحيى الشهري وفهد المولد وعبد العزيز الجبرين وجمال باجندوح وعبد الكريم القحطاني وعمار النجار لخط الوسط ، ومحمد السهلاوي ونايف هزازي للهجوم.



ويفتتح فان مارفيك برنامجه بمعسكر داخلي في العاصمة السعودية الرياض بين العاشر و17 مايو الجاري ، وستقتصر على اللاعبين الذين لا يرتبطون بأي مشاركة مع أنديتهم بعد ختام منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.



أما الفترة الثانية من البرنامج فستنطلق بمعسكر خارجي في مدينة فرانكفورت الألمانية في الفترة ما بين 20 و27 مايو ، بينما يقيم المنتخب السعودي في الفترة الثالثة الأخيرة معسكرا في مدينة أديلايد الأسترالية اعتبارا من 31 مايو.