محمد الشلهوب يخطف نجومية الجولة 25

قبل إسدال الستار على مسابقة دوري جميل للمحترفين خلال الموسم الحالي، نلقي الضوء على أبرز وجوه الأسبوع ما قبل الأخير بتصويت المحللين.

في حراسة المرمى حضر وليد عبد الله حامي عرين النصر، ومن أمامه المحترف المصري محمد عبد الشافي، إلى جانب عمر هوساوي، وجمال بن العمري، وسعيد المولد من الأهلي.

وفي خط الوسط وقع اختيار محللينا على محمد الشلهوب، إلى جانب الأوروغوياني فيكتور أيالا، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

وفي خط الهجوم حضر محمد الصيعري، لاعب التعاون، أثر تسجيله هدفين خلال مباراة الباطن، ليصل رصيده من الأهداف إلى خمسة هذا الموسم، فيما خانة الهجوم الثانية يعود إليها المحترف السوري عمر السومة.