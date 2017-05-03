الشباب يودع موسمه بفوز على الاتفاق

وضع الشباب حدا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري بعدما حقق فوزا صعبا بهدف على مضيفه الاتفاق في المرحلة السادسة والعشرين (الأخيرة) في المسابقة يوم الأربعاء.

ويدين الشباب بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81.



وارتفع رصيد الشباب، الذي حقق انتصاره الثامن في البطولة مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم، إلى 33 نقطة في المركز الخامس لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الاتفاق، الذي تكبد خسارته الثالثة عشر في المسابقة، مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات، عند 27 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.