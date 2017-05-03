الصربي ماجيتش يعود إلى قيادة ديربي الرياض

سيعود الصربي ميلوراد ماجيتش إلى قيادة مباريات الهلال والنصر، بعدما كلفه اتحاد القدم السعودي بإدارة مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين السعودي والتي ستشهد تتويج الهلال بلقب الدوري.

وكان ماجيتش حكماً لمواجهة الذهاب التي جمعت الفريقين منتصف ديسمبر الماضي وتعادلا فيها بهدفي محمد البريك ومارين توماسوف، ورفع خلالها البطاقة الصفراء 6 مرات مناصفة بين الفريقين.

وقال الاتحاد السعودي: سيتولى طاقم تحكيم صربي بقيادة ميلوراد ماجيتش، قيادة مباراة الهلال والنصر، بمساعدة ميلوفان ريزتيش وداليبور دورديفيتش وعبدالرحمن السلطان حكماً رابعا.