الهلال والنصر.. ديربي التتويج

يسدل مساء غد الخميس الستار على دوري جميل للسعودي للمحترفين لموسم 2016-2017 والذي سيشهد تتويج الهلال بلقب البطولة عقب مواجهة غريمه التقليدي النصر الباحث عن البقاء في الوصافة، حيث يشاركه أهلي جدة الذي سيستضيف التعاون وغريمه التقليدي الاتحاد الذي سيحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الباحث عن البقاء.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، سيزف الهلال بطلاً لدوري جميل السعودي للمحترفين للمرة الأولى بعد خمس مواسم متتالية حينما يواجه غريمه التقليدي النصر.

ونجح الهلال بحسم لقب دوري جميل السعودي للمحترفين قبل نهايته بمرحلتين بعد فوزه على الشباب في الأسبوع قبل الماضي 2-1 ليضمن عودته للقب الدوري الغائب عن الخزانة الزرقاء منذ موسم 2010-2011.

وسيدخل الأرجنتيني رامون دياز اللقاء بكامل عناصره الأساسية والذي فضل اراحتهم في مواجهة الوحدة الماضية والتي فاز فيها أزرق العاصمة 3-1.

وغاب عن لقاء الوحدة الماضي 7 لاعبين أساسيين هم: أسامة هوساوي، وعبدالله الحافظ، ومحمد البريك، وسلمان الفرج، ونواف العابد، والأوروغوياني ميليسي وعبدالله عطيف، في حين لم يشارك في التشكيلة الأساسية سوا البرازيلي كارلوس إدواردو والحارس عبدالله المعيوف والمدافع عبدالله الزوري.

وفي المقابل يسعى النصر إلى انهاء موسمه في المركز الثاني وهو ما سيضمن مشاركته مباشرة في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

ويدخل النصر اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 52 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن قطبي جدة الأهلي والاتحاد.

ويعاني الفرنسي باتريس كارتيرون من أزمة الغيابات بعدما تأكد انضمام المهاجم محمد السهلاوي الذي حصل على بطاقته الصفراء الثالثة في مواجهة الشباب الماضية، ليكون بجانب أحمد الفريدي ونايف هزازي المبتعدان عن التدريبات.

ووضح اعتماد كارتيرون على المهاجمين فراس البريكان ومتعب الحماد نجمي درجتي الشباب والناشئين حيث من المتوقع أن يضعهما بجانبه على دكة البدلاء، في حين سيكون المهاجم حسن الراهب وحيداً في خط المقدمة.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في جدة، يسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف التعاون.

ويبحث الأهلي عن خطف مركز الوصافة من النصر أول على الأقل تحقيق فوز سيضمن له المشاركة المباشرة في دوري أبطال آسيا بعيداً عن النتائج الأخرى.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بفوزه على الفيصلي والرائد.

وتلقى السويسري كريستيان غروس ضربة موجعة بعد تأكد غياب المهاجم عمر السومة بسبب الإصابة والتي من الممكن أن تبعده عن الفريق إلى نهاية الموسم.

وفي المقابل يأمل التعاون في مواصلة تحسين مركزه بعدما خطف المركز السادس بفوزه على الباطن في المرحلة الماضية وخسارة الشباب أمام النصر.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يبحث الفتح عن ثلاث نقاط ستبقيه رسمياً في دوري جميل السعودي للمحترفين حينما يستضيف الاتحاد.

وعانى الفتح كثيراً هذا الموسم والذي قضى مراحل كثيرة متذيلاً الترتيب إلا أنه انتفض في المراحل الأخيرة والتي حقق من خلالها ثلاث انتصارات متتالية على الفتح والباطن والوحدة، قبل أن يهدر فوزاً في متناول يده بعد تعادله الأسبوع الماضي أمام الخليج ليبقى في المركز العاشر برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الخليج صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى الاتحاد لختام موسمه الناجح بتحقيق فوز قد يصعد به إلى المركز الثاني في حال تعثر النصر والأهلي في مواجهاتهما الأخيرة.