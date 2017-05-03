الهلال يبحث عن كسر الأرقام القياسية أمام غريمه التقليدي

ستكون مواجهة الهلال أمام غريمه التقليدي النصر أكثر من مواجهة دورية كونه ينتظر كسر أرقام منافسه التي حققها في موسم 2013-2014 حينما توج أصفر العاصمة بلقب دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشاءت الصدف في أن يخوض الهلال مواجهته الدورية الأخيرة أمام غريمه التقليدي النصر، لاسيما أنه سيتوج باللقب عقب اللقاء بعدما نجح بحسمه رسمياً قبل نهاية المسابقة بمرحلتين وتحديداً عقب فوزه على الشباب 2-1 في المرحلة 24 من المسابقة.

وأمام الهلال أربعة أرقام قابلة للكسر ليصبح صاحب الأرقام الأعلى في دوري المحترفين السعودي الذي انطلق موسم 2008-2009 وسيكسر أزرق العاصمة في حال فوزه بأي نتيجة رقمين مباشرة من أرقام غريمه التقليدي.

ففي حال فوز الهلال فإنه سيرفع رصيده النقطي إلى 66 نقطة بفارق نقطة عن أعلى رصيد نقطي تحقق وهو ما حصل عليه غريمه التقليدي النصر موسم 2013-2014 حينما كسر رقم الشباب بعدما جمع 65 نقطة.

أيضاً فوز الهلال سيجعله الأكثر انتصارات والرقم الصامد لدى غريمه التقليدي النصر الذي حققه في موسمين متتاليين حينما فاز 20 مباراة في موسمي 2013-2014 والموسم الذي يليه حينما حقق اللقب.

ونجح الهلال في الوصول الى رقم النصر إذ فاز هذا الموسم 20 مباراة وفي حال فوزه سيصبح لديه 21 انتصارات متفوقاً على النصر.

الرقم الثالث الذي ينتظر الهلاليين وقد يكون الأصعب نسبياً كونه يحتاج 5 أهداف في المواجهة حتى يتمكن من تجاوز عدد أهداف النصر الذي حققه في موسم 2015-2014 حينما سجل 62 هدفاً.

وأيضاً أمام حارس الهلال ودفاعه فرصة للخروج بأقل بطل يلج في مرماه أهداف في حال نجح عبدالله المعيوف وخط دفاعه في المحافظة على شباكه نظيفة في الديربي والاكتفاء بـ15 هدفاً التي ولجت مرماه هذا الموسم، فإنه سيتفوق على الشباب بطل موسم 2011-2012 حينما أنهى موسمه بتلقيه 16 هدفاً.