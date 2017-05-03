كوماتشو: أهدافي في الاتحاد والشباب لا تفارق ذاكرتي

استرجع البرازيلي مارسيلو كوماتشو صانع ألعاب الهلال السابق ذكريات حصوله على اللقب الدوري الأول والوحيد في تاريخه عندما فاز بالدوري السعودي موسم 2004-2005، مؤكداً أن الثنائي ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم طوال مسيرته الكروية.

ولعب البرازيلي كوماتشو في صفوف الهلال بين عامي 2004 و2006 حقق خلالها بطولة الدوري في الموسم الأول ووصافة الموسم الثاني عقب الخسارة من الشباب في المباراة النهائية.

وقال كوماتشو لـ"العربية.نت": اللحظة التي لا يمكن نسيانها عندما سجلت هدفاً في شباك الاتحاد في مباراة المربع الذهبي، وسجلت هدف الفوز في مرمى الشباب بذات الطريقة من ركلة ثابتة، شعور تلك الفرحة لا يزال يلازمني بعدما حسمت المباراتين بصعوبة.

وزاد صانع ألعاب الهلال والشباب والأهلي السابق: ما زلت أحفظ كافة التفاصيل التي عشتها في الرياض، جئت إليها صغيراً ولم أكن قد خرجت من البرازيل قبلها، عانيت من حاجز اللغة وعدم التأقلم مع الحياة في الرياض، كما أن مستوى الأزرق كان سيئاً في البداية، وعندما وصلنا إلى مباراة النصر كان أمامنا خيار الفوز أو رحيلي أنا وتافاريز وبابلو داسيلفا والمدرب باكيتا إلى بلداننا، لكن من حسن الحظ تألقنا في تلك المواجهة وصنعت أنا شخصياً هدف سامي الجابر الأول، وبعدها بدأنا الفوز في كل المباريات بشكل متتال حتى توجنا باللقب وكأس ولي العهد.

وعن الاختلافات بين الهلال الذي لعب في صفوفه والهلال الحالي، أجاب: ما يختلف بين الهلال السابق والحالي هو طريقة كرة القدم بشكلها الحالي حول العالم، في السابق كان الاعتماد على المهارات، لكن الآن التركيز على الجهد البدني والركض، وفي حالة الهلال لا يزال يملك لاعبين جيدين حتى وإن اختلفت طريقة اللعب.

ولم يبق من الفريق الذي شارك مع كوماتشو في الهلال إلا الثنائي ياسر والشلهوب، وعنهما يقول: هما من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم في حياتي، أذكياء جداً، لا يهتمان لتسجيل الأهداف بل بمساعدة الفريق، وربما ما يعانيان منه أن كرة القدم تغيرت مثلما ذكرت سابقاً، وتقدما بالعمر.