اتحاد عزت يعيد تشكيل "الاحتراف".. ويستحدث "القيم"

اعتمد اتحاد القدم السعودي التشكيل الجديد للجنة الاحتراف حيث سيترأسها حمد الصنيع عضو مجلس الإدارة، فيما قرر تشكيل لجنة تجارية برئاسة عادل عزت، وتأسيس لجنة للقيم والأخلاق.

وأعاد اتحاد القدم خلال اجتماعه الذي عقده اليوم الخميس اللجنة الفنية، والتي سيترأسها طلال آل الشيخ، وعضوية محمد الخراشي، وعلي كميخ، وماجد الطفيل، وإيان وينكل.

كما تم تنصيب مارك كلاتنبيرغ رئيسا للجنة الحكام، وعضوية مرعي العواجي رئيسها السابق، إضافة إلى محمد البخيت وعبدالعزيز العيدان وفهد الملحم.

واعتمد الاتحاد لجنة واحدة للمنتخبات السعودية، برئاسة عادل عزت، وعضوية خالد المقرن، ناصر الجوهر، موسى الزياد، طارق كيال، ومحمد الزهراني، فيما لجنة الانضباط سيرأسها حمد الصنيع، وعضوية معيض الشهري، وفيصل أبا الخيل، وجابر سعد، وخالد معاذ.

وسيترأس سعود الرومي غرفة فض المنازعات، وفيصل أبو خلف نائبا، وعضوية فهد الحجيري، وعبدالرزاق العنزي، وحمزة فلاته، وإبراهيم النعيم، فيما سيترأس بندر الحميداني لجنة الانضباط، ويوسف الجبر لجنة الاستئناف.