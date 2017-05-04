الممر الشرفي.. بدأ من الكريكت.. ويظهر في الدرة الخميس

ممر احتفالي استحدثته دول الكومنولث البريطانية في الجيش تكريما منها للشخصيات العامة المتوفاه، رياضة الكريكت أول من استخدمت الممر الشرفي، وأول من طبقه على المستطيل الأخضر الكروي كان الاتحاد الاسكتلندي محاربة منه للتعصب الرياضي، وأشتهر مع لاعبي ريال مدريد عام 1991 حين حييوا برشلونة بعد حسمه للقب الدوري الإسباني.

وتكرر السيناريو مرة أخرى عام 2008 ولكن الأدوار تم تبادلها حين اصطف لاعبو برشلونة لتحية الفريق الملكي ولاعبو تشيلسي مع مورينيو تلقوا تحية مانشستر يونايتد في أولد ترافورد عندما حسموا لقب دوري 2005.

الملاعب الأوروبية شهدت الموسم الماضي ممرا شرفيا من قبل لاعبي تشيلسي لبطل البريميرلييغ ليستر سيتي، أما في افريقيا، منتخب الكاميرون ممره الشرفي كان لمواساة لاعبي مصر الذين خسروا نهائي كأس الأمم وبدوره واسى لاعبو برشلونة الوصيف يوفنتوس بممر شرفي بعد نهائي أبطال أوروبا 2015.

سعوديا حظي الأهلي بممر شرفي في مباراته مع فريق الرائد بعد حسمه لقب دوري موسم 2015-2016، واصطف لاعبو الوحدة أيضا في ممر شرفي لتهنئة الفتح بفوزه بلقب دوري 2012-2013.

تسليم كأس الدوري السعودي في الجولة الأخيرة سيكون بمنصة على أرض الملعب، حاله حال ابطال الدوريات الأوروبية الكبرى، وسيرتدي الفريق الهلالي لحظة التتويج قميص CHAMPION 14” وترمز إلى حصد اللقب الرابع عشر للدوري في تاريخ الهلال، وبدلا من الميداليات فإن لاعبي الهلال يصعدون إلى منصة التتويج لتسلم جوائزهم الممثلة بنموذج مصغر من كأس الدوري، كما حدث في السنوات الأخيرة مع الأهلي والنصر أيضا.