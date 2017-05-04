الهلال يمزق شباك النصر في ديربي التتويج

توج الهلال بطلاً لدوري جميل السعودي للمرة 14 في تاريخه والأولى بعد 5 مواسم متتالية عقب نهاية مواجهته أمام غريمه التقليدي النصر حينما اكتسحه 5-1، في حين خطف أهلي جدة المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه التعاون 2-1، في ختام مواجهات الموسم الرياضي 2016-2017.

وكان الهلال قد حسم اللقب رسمياً قبل نهاية الدوري بمرحلتين عقب فوزه على جاره الشباب 2-1 في المرحلة 24 من المسابقة.

ونجح الهلال بتسطير أفضل نهاية لموسمه الناجح حينما فاز على غريمه التقليدي النصر في مواجهة شهدت سيطرة زرقاء طوال مجرياتها.

وبدأت المباراة بأفضلية هلالية وانتظر حتى الدقيقة 20 حينما أهدر لاعبه نواف العابد هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي كارلوس ادواردو إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وعند الدقيقة 25 اقترب الهلال كثيراً من التسجيل حينما تلقى مهاجمه السوري عمر خربين تمريرة متقنة من زميله البرازيلي ادواردو ليسدد الكرة قوية خارج شباك النصر.

وواصل الهلال هجومه وتمكن لاعبه نواف العابد من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 28 حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وحاول النصر العودة وكان قريباً من ذلك عند الدقيقة 39 حينما تلقى لاعبه يحيى الشهري تمريرة أمام المرمى من زميله الكرواتي مارين توماسوف ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس عبدالله المعيوف.

وعند الدقيقة 43 تمكن الكرواتي توماسوف من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة قوية سكنت شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ونجح الهلال سريعاً بترجيح كفته بعدما تمكن لاعبه السوري عمر خربين من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 45 بعدما حول عرضية زميله عبدالله عطيف في شباك النصر.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح البرازيلي ادواردو لاعب الهلال بتسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة استقرت في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه، وكاد مدافعه محمد البريك أن يسجل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله نواف العابد ليسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ولم يتوقف هجوم الهلال وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 67 نجح السوري عمر خربين بتسجيل الهدف الرابع بعدما حول عرضية زميله عبدالله الزوري برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 71 تمكن نجم اللقاء عمر خربين بتسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك النصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 66 نقطة في المركز الأول، في حين بقي النصر على رصيده السابق 52 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، خطف الأهلي المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه التعاون 2-1.

وسجل هدفي الأهلي مهاجمه مهند عسيري "20،59"، في حين سجل هدف التعاون الوحيد لاعبه السوري جهاد الحسين "89".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 55 نقطة في المركز الثاني، في حين بقي التعاون على رصيده السابق 31 نقطة في المركز السابع.