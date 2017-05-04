رشة ملح.. ومدافع عملاق.. مسيرة بطل أزرق

خمسة وعشرون مباراة قبل النصر، كتبت الهلال بطلا، محطات مهمة تجاوزها الزعيم وأسهمت في كونه بطلا للمرة الرابعة عشرة.

إدارة الهلال وقعت مع حارس، ومدافع، وثلاثة لاعبين ارتكاز، أكثرهم مشاركة كان هوساوي، وقف سدا منيعا ونجح في فوز الأزرق حتى بالدفاع الأقوى.

نية الهلال نحو اللقب، لابد لها من بداية قوية، كان له ذلك بثنائيته أمام الباطن، فيما خسارة واحدة لغوستافو في الدوري، أيقظت إدارة الأزرق، أقالته وتعاقدت مع الأرجنتيني دياز وابنه، خسر اللقاء الأول، وبعدها لم يتوقف.

حتى تصل إلى مبتغاك، عليك أن تقاتل حتى الدقيقة الأخيرة، هذا ما فعله الأزرق أمام الفتح، وأنقذه هدف ليو في الدقيقة التاسعة والثمانين.

البرازيلي الجديد في الهلال، لا يسجل إلا بعد الدقيقة الخامسة والثمانين، هذه المرة أمام الرائد، احتاجه الهلال، وسجل هدف الصدارة.

الأهلي ينافس، والهلال ينافس، والفوز على منافس يمنحك فرصة البطولة، الأزرق عاد من جدة بفوز مهم على الأخضر.

تعادل النصر مع الفيصلي وكذلك فعل الخليج أمام الأهلي، بقي أن يفوز الهلال على الاتحاد، ويصبح الفارق 8 نقاط، وهذا ما حدث في مباراة لا تنسى، لا شيء كان يهم الهلال في هذه المباراة إلا الحفاظ على فارق النقاط، ياسر سجل هدفا مهما في الدقيقة السابعة والتسعين.

الابتعاد عن الحسابات وإعلان البطولة، يجب أن يكون بالفوز على الشباب، وهذا ما حدث بثنائية خربين وإدواردو.