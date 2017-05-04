الهلال والنصر.. ذكريات النجوم والورود

ديربي العاصمة هذه المرة مختلف، سيفرح بعده مشجعو الهلال مهما كانت النتيجة، أما مشجعو النصر فحتى ولو فازوا ستكون فرحتهم منقوصة لأن خصمهم المباشر سيتوج بطلاً للدوري.

ليست المرة الأولى يتوج الهلال بعد مباراة النصر، أو يتوج النصر بعد مباراة الهلال، عام 1985، النسخة التاسعة من الدوري السعودي، المباراة الأخيرة كانت بين النصر والهلال والأزرق قد ضمن بطولته.

المرة الثانية كانت عام 1989، النصر يدخل الديربي مستعداً للتتويج بعده، لاعبون من الفريقين كانوا مع الأخضر المتوج في قطر بكأس آسيا قبلها بأشهر.

قمة الروح الرياضية في عالم المستديرة، عندما دخل لاعبو الهلال أرض ملعب الامير فيصل بن فهد، مع كل منهم باقة من الورد.

حيوا جماهير النصر التي ملأت الملعب المزين باللونين الأصفر والأزرق، وتوجهوا نحو لاعبي النصر، تجمع النصر البطل ذاك العام ومعه الورود الهلالية، وصورة بقيت للتاريخ.

المرة الثالثة كانت عام 1995 .. ولكن هذه المرة .. كان المربع الذهبي وليس النقاط ... مباراة تتويج النصر أمام الهلال .. لم تشهد وروداً .. وفاز بها النصر بثلاثية مقابل هدف هلالي.