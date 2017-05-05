الخليج يلحق بالوحدة.. والباطن إلى الملحق

هبط الخليج رسمياً إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ليرافق الوحدة، بعد خسارته أمام ضيفه الرائد 2-1، في حين سيكون الباطن أمام ثالث الدرجة الأولى لمعرفة الصاعد الثالث لدوري جميل السعودي للمحترفين بعد بقائه في المركز 12 بتعادله أمام الفيصلي 1-1، وفي الأحساء حرم الفتح ضيفه اتحاد جدة من الحصول على مقعد آسيوي بفوزه عليه 4-1.

وعلى ستاد الأمير نايف غادر الخليج رسمياً دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تعادله أمام ضيفه الرائد 1-1، ليرافق الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى.

وتقدم الرائد أولاً عند الدقيقة 19 عن طريق هدافه الغيني اسماعيل بانغورا، ونجح مهاجم الخليج عبدالله آل سالم بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 33 نقطة في المركز السادس، في حين ارتفع رصيد الخليج إلى 24 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة سيضطر الباطن للعب مواجهة الملحق أمام ثالث دوري الدرجة الأولى لمعرفة الصاعد الثالث لدوري جميل السعودي للمحترفين بعد تعادله أمام مضيفه الفيصلي 2-2.

وتقدم الفيصلي أولاً بعد مرور دقيقتين عن طريق لاعبه الروماني اكسنتي، ونجح الباطن بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 70 عن طريق لاعبه البرازيلي جورجي دايسلفا.

وقبل نهاية المباراة بخمس دقائق نجح الفيصلي بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد يحيى مجرشي، وتمكن البرازيلي جورجي ديسلفا مهاجم الباطن بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 28 نقطة متقدماً إلى المركز التاسع، في حين ارتفع رصيد الباطن إلى 26 نقطة في المركز 12.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء نجا القادسية من الدخول في حسابات الهبوط بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-1.

وسجل أهداف القادسية حسن العمري "52"، ومازن ابوشرارة "67"، وفهد الجهني "85"، وسجل هدف الوحدة الوحيد لاعبه عبدالله خطاب عند الدقيقة "87".

ورفع القادسية رصيده إلى 27 نقطة متقدماً إلى المركز العاشر، في حين بقي الوحدة على رصيده السابق 17 نقطة في المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء اكتسح الفتح ضيفه اتحاد جدة 4-1.

ونجح الفتح بتسجيل 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق نوح الموسى "11"، وحمد الجهيم "14"، والبرازيلي ساندرو مانويل "32".

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الاتحاد عمار النجار هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 62، قبل أن يتمكن التونسي لمجد الشهودي لاعب الفتح بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 29 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 52 نقطة في المركز الرابع.