الشلهوب وهوساوي: ختام جميل ولقب مستحق

أكد محمد الشلهوب، لاعب الهلال، صعوبة موقعة الديربي في ليلة تتويج فريقه رغم الفوز بنتيجة كبيرة، مقدما شكره لإدارة النادي العاصمي وجهازيه الفني والإداري وكذلك اللاعبين على كافة الجهود المبذولة طوال الموسم.

وقال الشلهوب ضيف "في المرمى": "لقب غالٍ بعد غياب 5 مواسم، سعيد للغاية وعودة الفرح للمدرج الأزرق شعور جميل".

وتابع في ليلة تتويج الأزرق باللقب: "لعبنا مباراة تاريخية، كانت صعبة، وتكمن صعوبتها كوننا حسمنا اللقب قبل المباراة، لكننا توفقنا بالفوز بنتيجة كبيرة.

وعن اللقب الغالي والفوز الكبير، تحدث زميله أسامة هوساوي لـ"العربية": "ليلة حلوة وختام أجمل بالفوز في الديربي، وإذا استمر دياز مدربا للفريق سيقدم الهلال مستويات مميزة، وسيواصل تحقيق البطولات".