أبطال آسيا: أهلي جدة والهلال يبحثان عن التأهل والصدارة

يسعى أهلي جدة إلى حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يواجه ضيفه ذوب آهن الإيراني على ستاد ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في حين يبحث مواطنه الهلال عن تأمين الصدارة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الريان القطري ضمن مواجهات المرحلة السادسة لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة لدوري أبطال آسيا.

وعلى ستاد ثاني بن جاسم يسعى أهلي جدة لحجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يستضيف ذوب آهن الإيراني.

وفرط الأهلي في فرصة حسم بطاقة التأهل ومرافقة العين الإماراتي إلى الدور ثمن النهائي بعد تلقيه خسارته الأولى أمام بونيودكور الأوزبكي ليبقى في المركز الثاني برصيد 8 نقاط بفارق نقطتين عن العين المتصدر ونقطة عن ذوب آهن.

ويحتاج الأهلي إلى نقطة حتى يتمكن من التأهل حيث إن التعادل أمام ذوب آهن يؤهله مباشرة كثاني المجموعة في حين أن الخسارة ستعني خروجه من دور المجموعات.

الريان والهلال





وعلى ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة يبحث الهلال عن تأمين صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الريان الباحث عن التأهل.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بلقب دوري جميل السعودي للمحترفين عقب ختام مواجهته أمام غريمه التقليدي النصر والذي اكتسحه 5-1 في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى الدور الثاني عقب تعادله أمام بيروزي الإيراني سلبياً في المرحلة السابقة ليتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، في حين يبحث الريان عن خطف بطاقة التأهل إذ يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن بيروزي الثالث.



وسيحمل الفوز فريق الريان إلى الدور الثاني متصدراً للمجموعة في حين أن التعادل أو الخسارة ستدخله في لعبة الحسابات المعقدة لاسيما وأن فريقي الوحدة الإماراتي وبيروزي الإيراني لا تزال فرصهما قائمة في البقاء إذ يحتل الأول المركز الأخير برصيد 4 نقاط في حين أن الأخير يحتل المركز الثالث برصيد 6 نقاط.